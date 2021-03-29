«مكرم» تشيد بجهود تعويم «إيفر جيفن»: يد الله معنا

أشادت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بجهود رجال مصر وأبطال هيئة قناة السويس بقيادة الفريق أسامة ربيع في تعويم السفينة البنمية الجانحة «إيفر جيفن».جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث لمبادرة «مصرية بـ100 راجل» الذي عقدته السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بمشاركة الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، ونخبة من سيدات مصر بالخارج.وقالت: «رجال يعملون ليلًا ونهارًا على مدار الساعة ليعلنوا للعالم أن مصر تستطيع بقيادة سياسية حكيمة وواعية قادرة على إدارة الأزمة، وأن يد الله معنا».