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الإثنين 29 مارس 2021 الموافق 16 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

يقتل والده بـ«أنبوبة على رأسه» في بني سويف

الإثنين 29/مارس/2021 - 07:09 م
جثة
جثة
بنى سويف - محمد حفيظ
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أقدم شاب مريض نفسيًا، اليوم الأربعاء، بأحد عزب مركز الواسطي شمال محافظة بني سويف، على قتل والده بضربه بأنبوبة على رأسه، بعد مشادة نشبت بينهما.

تلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من اللواء أسامة جمعة مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ إلى قسم شرطة الواسطي، بقيام شاب ويدعى «أحمد. ش س» ومقيم بعزبة سليمان وهبة التابعة لقرية إطواب بدائرة المركز، على قتل والده بأنبوبة على رأسه.

وعلى الفور انتقلت قوة من ضباط مباحث مركز شرطة الواسطى بقيادة المقدم محمود فؤاد رئيس مباحث المركز، والرائد مصطفى عاطف، والرائد عماد عثمان معاونا رئيس المباحث إلى محل الواقعة حيث تبين من التحريات الأولية أن الشاب المتهم يعاني من اضطرابات نفسية منذ فترة، وسبق وأن تم حجزه داخل أحد المستشفيات النفسية لتلقى العلاج.

وأن هناك مشادة كلامية نشبت بينه وبين والده بعد طلبه مبالغ مالية من والده، تطورت إلى اعتدائه على والده بضربه بانبوية على رأسه فلفظ أنفاسه الأخيرة في الحال وتمكنت مباحث مركز شرطة الواسطى من ضبطه.

تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وجار عرض المتهم على النيابة.

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