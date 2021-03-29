43 ألفًا و694 إصابة و506 وفيات بكورونا في أمريكا

أعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية عن تسجيل 43 ألفًا و694 إصابة جديدة و506 حالات وفاة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.وأوضحت الجامعة، في بيانات نشرتها اليوم الإثنين على موقعها الإلكتروني، أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس طوال فترة تفشي هذا الوباء في البلاد بلغت أكثر من 30.2 مليون إصابة ووفاة 549 ألفًا و335 حالة جراء الإصابة بالفيروس.