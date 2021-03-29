«القومى للمرأة» ينعى النائبة فرحة الشناوى

نعى المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، ببالغ الحزن والأسى الدكتورة فرحة الشناوي البرلمانية ومقررة فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الدقهلية سابقا، والتي وافتها المنية اليوم.وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن عميق حزنها لوفاة المغفور لها بإذن الله الدكتورة فرحة الشناوي، والتي أثرت المجتمع بعلمها وعملها الدءوب، داعية الله أن يجعله في ميزان حسناتها.وتقدم المجلس القومي للمراة بخالص التعازي والمواساة لأهل الفقيدة، سائلين الله عز وجل أن يغفر لها ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.