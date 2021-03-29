«ربيع»: نبحث متطلبات السفن المتضررة من الانتظار في القناة

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، سنبحث متطلبات السفن المتضررة من انتظارها في القناة وعدم مرورها في موعدها، بسبب جنوح السفينة البنمية.وكان رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، قد أعلن اليوم الاثنين، بدء تعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة "EVER GIVEN" بنجاح بعد استجابة السفينة لمناورات الشد والقطر، حيث تم تعديل مسار السفينة بشكل ملحوظ بنسبة 80% وابتعاد السفينة عن الشط بمسافة 102 متر بدلًا من 4 أمتار.