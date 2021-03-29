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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

«حماة الوطن» يشيد بنجاح مصر في تعويم السفينة البنمية بقناة السويس

الإثنين 29/مارس/2021 - 04:59 م
تعويم السفينة البنمية
تعويم السفينة البنمية بقناة السويس
إسلام نصير
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أشاد حزب حماة الوطن، بنجاح مصر فى تعويم السفينة البنمية بقناة السويس موجها الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي والدولة المصرية وقيادتها والقوات المسلحة والعاملين بقناة السويس على الجهد الذى تم بذله ليل نهار لتعويم السفينة.
وقال الحزب إن المصريين تابعوا بكل فخر واعتزاز محاولات وجهود الخبراء المصريين لتعويم السفينة وإعادة فتح الملاحة بقناة السويس رغم التعقيد الفني الهائل الذي أحاط بهذه العملية من كل جانب وهذا يؤكد أننا قادرون على تحمل المسئولية حتى فى أصعب الظروف وأن الشعب المصرى الذى عبر الساتر الترابى وخط بارليف لا يستعصى عليه تحريك جنوح السفينة.

وأضاف الحزب أنه رغم كل الأحداث والوقائع شبه الممنهجة التي مر بها الوطن خلال الفترة الراهنة والتي أستغلها قوي الشر لتقليص حجم الجهود المبذولة ومحاولة تشويه صورة الدولة ومؤسساتها الوطنية إلا أن المصريين دائما قادرين على تفويت الفرصة على كل حاسد وحاقد يحاول أن يستغل تلك الظروف والأزمات فإن الوطن يمضى للأمام ومعدن الشعب المصرى يعرف في الشدائد، مؤكدًا أن ما حدث بأيادٍ مصرية هو أبلغ رد على الحملات التى تتعمد الإساءة إلى الدولة المصرية وأثبتت هذه المحنة أن الدوله قادرة على حماية الملاحة البحرية وحركة التجارة العالمية فى قناة السويس.

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