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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزيرة الهجرة تعقد الاجتماع الثالث لمبادرة «مصرية بـ100 راجل»

الإثنين 29/مارس/2021 - 05:39 م
السفيرة نبيلة مكرم
السفيرة نبيلة مكرم
وفاء علي
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عقدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الاجتماع الثالث لمبادرة «مصرية بـ100 راجل»، بمشاركة الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، ونخبة من سيدات مصر بالخارج بالإضافة إلى مشاركة عدد كبير من شباب مصر الدارسين بالخارج، من المشاركين بمركز وزارة الهجرة للحوار، وعدد من أعضاء مجلس النواب، ورائدات مؤتمر "مصر تستطيع بالتاء المربوطة"، الذي أطلقته الوزارة في العام 2017، تزامنا مع إعلان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2017 عاما للمرأة المصرية.

وهنأت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة الدكتورة مايا مرسي، بمناسبة موافقة البرلمان المصري على تعديل القانون لتجريم ختان الإناث في مصر، ما يعد انتصارا للمرأة المصرية وترجمة لجهود كبيرة قام بها المجلس القومي للمرأة بدعم من القيادة السياسية.

وتابعت: "لا يمكن أيضا أن نغفل تحرك القيادة السياسية الفوري لموقع حادث قطاري سوهاج ومتابعة موقف الوفيات والمصابين"، مؤكدة أنه لا مجال للتراخي في الدولة وأن مصر تنهض من جديد.

وأكدت الوزيرة أن لقاء اليوم يأتي بمشاركة الدكتورة مايا مرسي للرد على استفسارات المصريين والمصريات بالخارج حول وضع المرأة المصرية وقانون الأحوال الشخصية وغيرها من قضايا المرأة.

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