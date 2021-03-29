اجتماع تنسيقي بين «البيئة» وهيئة قناة السويس لمتابعة وضع السفينة الجانحة

عقد اجتماع تنسيقي بين المسئولين بهيئة قناة السويس والمسئولين بوزارة البيئة برئاسة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، لمناقشة خطة الإدارة البيئية لأزمة السفينة الجانحة بقناة السويس "EVER GREEN".وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الاجتماع يهدف إلى متابعة الوضع البيئي بقناة السويس، والتنسيق من أجل وضع خطة للإدارة البيئية اللازمة، متضمنًا الإجراءات الاحترازية للحد من أي تأثيرات بيئية على البيئة البحرية بمنطقة القناة والمناطق المجاورة لضمان سلامة البيئة البحرية، والحفاظ على موارد الطبيعية والتخلص الآمن من أي مخلفات تنتج عن السفن المتوقفة في انتظار إعادة فتح القناة.