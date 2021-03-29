برلماني: العالم يشيد بالأداء المصري في حل أزمة السفينة الجانحة

أشاد النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، بالجهود القوية التي بذلتها الدولة المصرية من أجل تعويم السفينة البنمية الجانجة "إيفر جيفن"، مؤكدا أن العالم الآن يشيد بالأداء المصري في حل أزمة السفينة الجانحة.وأضاف النائب أحمد فتحي، خلال بيان له اليوم، أن هذه الأزمة كشفت مدى الأهمية العالمية لقناة السويس في حركة التجارة الدولية ومدى تميزها عن غيرها لموقعها الفريد كنقطة وصل بين قارات العالم، وأن أي خلل يتعلق بالعمل بها يغير في حركة التجارة العالمية، مطالبًا بتكثيف الجهود عقب إعادة العمل بالقناة بعد التعويم الكامل للسفينة لحل أزمة مئات السفن المتكدسة في انتظار العبور.وأشار وكيل لجنة التضامن بالبرلمان إلى أن قناة السويس هي مصدر مهم للدخل في مصر، كما أن قناة السويس الجديدة من المشاريع القومية العملاقة التي نفذتها الدولة المصرية علي ارض الواقع ويفخر بها كل مصري.‏