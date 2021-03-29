برلمانية: تغليظ عقوبة الختان يتفق مع صحيح الدين

هنأت الدكتورة غادة قنديل عضو مجلس النواب، جميع نساء مصر على موافقة المجلس على تغليظ عقوبات ختان الإناث.وقالت النائبة: "إنه لا شيء يقال بعد الكلمة البديعة التي ألقاها الإمام الجليل علي جمعة في شأن حكم الشريعة في الختان، وأن تشديد العقوبة يتفق مع صحيح الدين، وأنه لو كان هناك رأي لآخرين في الماضي، فلأن المعرفة الطبية لم تكن بهذا التطور، الذي عرفنا من خلاله الأضرار التي تتعرض لها المرأة إثر جريمة الختان".وأكملت عضو مجلس النواب أن كلمة الإمام على جمعة بمثابة رسالة للعالم أن ديننا العظيم يؤمن بالعلم، وأن مصلحة الإنسان في المقام الأول دائمًا، حين أكد أن "الختان يضر ولا يسر".