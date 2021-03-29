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الإثنين 29 مارس 2021 الموافق 16 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رفع 45 طن مخلفات وتراكمات في حملات نظافة مكثفة بأحياء المنيا

الإثنين 29/مارس/2021 - 06:52 م
رفع مخلفات وتراكمات
رفع مخلفات وتراكمات
المنيا ـ على حسين
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كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا من حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والأتربة بجانب أعمال رفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية، وقامت برفع 45 طن مخلفات وتراكمات لتوفير بيئة نظيفة وحضارية للمواطنين.

قال محمود حسين رئيس حي شمال المنيا إنه قد انتهت امال البلاط وتركيب بالدورات وتجميل الأرصفة بمحاذاة الشوارع المحيطة بالديوان العام لمحافظة المنيا بشارع الحرية بكورنيش النيل، مؤكدا استمرار رفع المخلفات ونظافة الشوارع والميادين العامة حفاظا علي المظهر الجمالي لشوارع ومنعا لانتشار الامراض والأوبئة وخاصة كورونا.. مؤكدا رفع 20 طنا من المخلفات والتراكمات. 

وأوضح عرفات عبد الله رئيس حي وسط المدينة، إنه تم شن حملات نظافة بمنطقة كوبري محمد بدوي والحبشة وشارع سعد زغلول والشارع الجديد، ورفع القمامة من المنطقة والتراكمات الناتجة من مخلفات البيوت ونظافة الشوارع الفرعية وجميع الحارات والتي تبلغ متوسط 25 طن مخلفات.

من جانبه أكد العميد محمد صلاح رئيس مركز ومدينة المنيا أن هذه الأعمال تأتي في إطار خطة المدينة؛ لتكثيف أعمال النظافة والتجميل بمختلف الأحياء والقرى لإظهارها بالمظهر اللائق به.
رفع 45 طن مخلفات وتراكمات في حملات نظافة مكثفة بأحياء المنيا
رفع 45 طن مخلفات وتراكمات في حملات نظافة مكثفة بأحياء المنيا
رفع 45 طن مخلفات وتراكمات في حملات نظافة مكثفة بأحياء المنيا
رفع 45 طن مخلفات وتراكمات في حملات نظافة مكثفة بأحياء المنيا
رفع 45 طن مخلفات وتراكمات في حملات نظافة مكثفة بأحياء المنيا
رفع 45 طن مخلفات وتراكمات في حملات نظافة مكثفة بأحياء المنيا
رفع 45 طن مخلفات وتراكمات في حملات نظافة مكثفة بأحياء المنيا
رفع 45 طن مخلفات وتراكمات في حملات نظافة مكثفة بأحياء المنيا
رفع 45 طن مخلفات وتراكمات في حملات نظافة مكثفة بأحياء المنيا
رفع 45 طن مخلفات وتراكمات في حملات نظافة مكثفة بأحياء المنيا
رفع 45 طن مخلفات وتراكمات في حملات نظافة مكثفة بأحياء المنيا
رفع 45 طن مخلفات وتراكمات في حملات نظافة مكثفة بأحياء المنيا
رفع 45 طن مخلفات وتراكمات في حملات نظافة مكثفة بأحياء المنيا
رفع 45 طن مخلفات وتراكمات في حملات نظافة مكثفة بأحياء المنيا
رفع 45 طن مخلفات وتراكمات في حملات نظافة مكثفة بأحياء المنيا
رفع 45 طن مخلفات وتراكمات في حملات نظافة مكثفة بأحياء المنيا
رفع 45 طن مخلفات وتراكمات في حملات نظافة مكثفة بأحياء المنيا
رفع 45 طن مخلفات وتراكمات في حملات نظافة مكثفة بأحياء المنيا
رفع 45 طن مخلفات وتراكمات في حملات نظافة مكثفة بأحياء المنيا
رفع 45 طن مخلفات وتراكمات في حملات نظافة مكثفة بأحياء المنيا
رفع 45 طن مخلفات وتراكمات في حملات نظافة مكثفة بأحياء المنيا
رفع 45 طن مخلفات وتراكمات في حملات نظافة مكثفة بأحياء المنيا
رفع 45 طن مخلفات وتراكمات في حملات نظافة مكثفة بأحياء المنيا
رفع 45 طن مخلفات وتراكمات في حملات نظافة مكثفة بأحياء المنيا
رفع 45 طن مخلفات وتراكمات في حملات نظافة مكثفة بأحياء المنيا
رفع 45 طن مخلفات وتراكمات في حملات نظافة مكثفة بأحياء المنيا

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