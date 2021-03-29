اتفاق هندي أمريكي على تعديل شراكة استراتيجية في الطاقة

قال بيان للحكومة الهندية، اليوم الإثنين، إن الهند والولايات المتحدة اتفقتا على تعديل شراكتهما الاستراتيجية في مجال الطاقة لإعطاء مزيد من الاهتمام للتعاون في قطاعات الطاقة النظيفة مثل الوقود الحيوي وإنتاج الهيدروجين.وصدر البيان عقب اجتماع افتراضي لوزير النفط الهندي، دارميندرا برادان، ووزيرة الطاقة الأمريكية، جنيفر جرانهولم، وقال إن البلدين سيكثفان جهودهما الرامية إلى الاستفادة من التقنيات الأمريكية المتقدمة وسوق الطاقة الهندية سريعة النمو.وتخطت الولايات المتحدة الشهر الماضي السعودية، لتصبح ثاني أكبر موًرد للنفط إلى الهند بعد العراق.