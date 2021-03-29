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الإثنين 29 مارس 2021 الموافق 16 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اتفاق هندي أمريكي على تعديل شراكة استراتيجية في الطاقة

الإثنين 29/مارس/2021 - 05:29 م
الطاقة
الطاقة
وكالات
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قال بيان للحكومة الهندية، اليوم الإثنين، إن الهند والولايات المتحدة اتفقتا على تعديل شراكتهما الاستراتيجية في مجال الطاقة لإعطاء مزيد من الاهتمام للتعاون في قطاعات الطاقة النظيفة مثل الوقود الحيوي وإنتاج الهيدروجين.

وصدر البيان عقب اجتماع افتراضي لوزير النفط الهندي، دارميندرا برادان، ووزيرة الطاقة الأمريكية، جنيفر جرانهولم، وقال إن البلدين سيكثفان جهودهما الرامية إلى الاستفادة من التقنيات الأمريكية المتقدمة وسوق الطاقة الهندية سريعة النمو.

وتخطت الولايات المتحدة الشهر الماضي السعودية، لتصبح ثاني أكبر موًرد للنفط إلى الهند بعد العراق.

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