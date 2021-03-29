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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزيرة البيئة تبحث مع محافظ السويس وضع منظومة النظافة

الإثنين 29/مارس/2021 - 06:08 م
الدكتورة ياسمين
الدكتورة ياسمين فؤاد
أريج الجيار
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بحثت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس الوضع الحالي لمنظومة إدارة المخلفات بالمحافظة، حيث عرضت المخطط الخاص بمنظومة إدارة المخلفات بالمحافظة وموقف تنفيذ البنية التحتية لها، واستمعت للمشكلات التي تواجه المحافظة في رفع كفاءة منظومة النظافة.

وفيما يخص القطاع غير الرسمي العامل في المخلفات بالمحافظة، أكدت وزيرة البيئة أنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات لإشراك القطاع بشكل رسمي في منظومة إدارة المخلفات للاستفادة من خبراتهم وتوفيق أوضاعهم، حيث يتم حاليًا تسجيل بياناتهم على موقع وزارة التضامن الاجتماعي التي تعمل على توفير مظلة تأمينية وحماية اجتماعية لهم، وتم الاتفاق مع وزير القوى العاملة على منحهم مسمى وظيفي في بطاقة الرقم القومي يمكنهم من استخراج تصاريح مزاولة المهنة طبقًا لقانون المخلفات الجديد.

وعرض محافظ السويس إمكانية إقامة مدفن للمخلفات الخطرة بالمحافظة بمنطقة وادي حجول، حيث أكدت الوزيرة أنه سيتم دراسة مدى ملائمة هذا الموقع وعرضه على القطاع الخاص للمشاركة في إنشائه وإدارته.

وقامت الدكتورة ياسمين فؤاد عقب الاجتماع بزيارة تفقدية للمدفن الصحي للتخلص الآمن من المخلفات الذى يتم تنفيذه بمحافظة السويس، لمتابعة ما تم من أعمال التنفيذ، حيث إن المدفن الواقع فى ك 5 طريق الإسماعيلية السويس يتم حاليًا الانتهاء من تنفيذه من خلال البروتوكول الموقع بين وزارات البيئة والتنمية المحلية والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع، ليستقبل المرفوضات الناتجة عن مصنع التدوير المجاور له، وقد وصلت نسبة التنفيذ في المدفن حوالى ٧٥% ومن المقرر تسليمه خلال شهر أبريل القادم، ويتم تنفيذه على مساحة حوالى 10 فدادين منها مساحة المبنى الإداري والطرق، والذي تم تصميمه ليسمح بعمل توسعات به بإنشاء 2 خلية جديدة حيث تبلغ المساحة الإجمالية للموقع حوالى 50 فدانًا.

وبحثت الوزيرة إمكانية إنشاء خلية عاجلة بالمدفن كإجراء احترازي في حالة نجم عن أزمة جنوح إحدى السفن بقناة السويس أي مخلفات تستدعي التخلص الآمن منها.

كما زارت وزيرة البيئة أيضًا مصنع التدوير بالمحافظة لتفقد سير العمل به، والذي يستقبل المخلفات من أحياء المحافظة بإجمالي حوالى 400 طن يوم.
وزيرة البيئة تبحث مع محافظ السويس وضع منظومة النظافة
وزيرة البيئة تبحث مع محافظ السويس وضع منظومة النظافة
وزيرة البيئة تبحث مع محافظ السويس وضع منظومة النظافة
وزيرة البيئة تبحث مع محافظ السويس وضع منظومة النظافة

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