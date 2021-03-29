وزيرة البيئة في السويس لرصد التبعات البيئية للسفينة الجانحة

استقبل اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس بمكتبه اليوم الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال زيارتها لمحافظة السويس؛ للوقوف على الوضع البيئي الخاص بالسفينة الجانحة بقناة السويس.وناقش اللقاء سبل التخلص الآمن من الملوثات والمخلفات وإدارة الأزمة بيئيا من خلال تشكيل غرفة عمليات من هيئة موانئ البحر الأحمر وزارة الزراعة وهيئة قناة السويس ووزارة البيئة وممثلا عن محافظة السويس؛ للمتابعة الدورية والرصد اليومي للوضع البيئي بقناة السويس.حضر اللقاء الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ والعميد ايهاب حسن السكرتير العام المساعد والدكتور أشرف صالح رئيس فرع جهاز شئون البيئة، والمهندسة عبير محمد علي مدير البيئة بالمحافظة.