وكيل «صحة الغربية» يتابع سير امتحانات المعهد الفني الصحي



وخلال المتابعة شدد وكيل الوزارة على اتباع جميع المدارس الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا من تعقيم اللجان، وارتداء الكمامات، وتوفير المعقمات للطلاب والعاملين والمعلمين.

تفقد الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، يرافقه الدكتورة رشا حمودة، مدير إدارة التدريب، سير الامتحانات في المعهد الفني الصحي، وذلك في إطار توجيهات الدكتوره هالة زايد، وزيرة الصحة، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، حيث تفقد سير أعمال اللجان والعملية الامتحانية للطلاب، والتي تتم وسط إجراءات احترازية ووقائية مكثفة.