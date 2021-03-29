حسن الرداد يوشك على الانتهاء من تصوير دوره في «ملوك الجدعنة»

أوشك الفنان حسن الرداد على الانتهاء من تصوير دوره ضمن أحداث مسلسل "ملوك الجدعنة" للنجمين مصطفى شعبان وعمرو سعد، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، على شبكة قنوات mbc.ويجسد حسن الرداد الذي يظهر كضيف شرف من ضمن أحداث العمل دور صديق قديم لسارية وسفينة ويخوض معهما إحدى المعارك، ويتبقى للرداد يومان للانتهاء من تصوير دوره في العمل.وسافر حسن الرداد منذ فترة للبنان من أجل تصوير مشاهده، ليستأنف بعد ذلك تصوير فيلم "تحت تهديد السلاح".في سياق متصل؛ يواصل المخرج أحمد خالد موسى تصوير المشاهد المتبقية من مسلسل "ملوك الجدعنة" بأحد اللوكيشينات في العاصمة اللبنانية بيروت، حيث انتهى من تصوير جزء كبير من أحداث المسلسل للحاق بالسباق الرمضاني 2021.وتدور أحداث المسلسل في إطار شعبى حول صديقين يعيشان رحلة صعود في التجارة، ويدخلان في صراعات كبيرة مع منافسيهما، وتتصاعد الأزمات بتتابع الأحداث.المسلسل بطولة عمرو سعد، مصطفى شعبان، ياسمين رئيس، رانيا يوسف، وتأليف ورشة كتابة فنية تحت إشراف الكاتبة عبير سليمان، إخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج صادق الصباح وأنور الصباح، ومن المقرر عرضه على قناة MBC مصر، وشاهد VIP.