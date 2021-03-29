الكويت والأمم المتحدة تبحثان أوجه العلاقات الثنائية

بحث نائب وزیر الخارجیة الكویتي، السفیر مجدي الظفیري، اليوم الإثنين، مع ممثل الأمین العام للأمم المتحدة والمنسق المقیم لدى الكویت، الدكتور طارق الشیخ، أوجه العلاقات الثنائية المتمیزة بین الكویت والأمم المتحدة.وأعرب ممثل الأمين العام للأمم المتحدة،خلال اللقاء، عن بالغ التقدیر للدعم الذي تقدمه الكویت للأمم المتحدة وبعثتها، حسبما أفادت وكالة الأنباء الكويتية كوناد.