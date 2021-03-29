محافظ بورسعيد يتفقد موقع منفذ الحي الإماراتى الجديد بعد تشغيله

أجرى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد اليوم الاثنين، جولة ميدانية لتفقد منفذ الحى الإماراتى الجديد بعد تشغيله، وذلك لمتابعة سير وانتظام حركة السيارات من المنفذ، رافقه خلالها أمن الموانئ وأمن المحور ورئيس حى الجنوب.وتابع المحافظ سير العمل بالمنفذ الجديد ومدى تحقيق السيولة فى الحركة والانضباط، مشيدا بمستوى تنفيذ المنفذ والذى يعد واجهة حضارية لبورسعيد أمام زائريها بعد تشغيل الميناء البرى الجديد.وشدد محافظ بورسعيد على ضرورة الالتزام بتحقيق السيولة المرورية وعدم الازدحام فى المنفذ، لافتا إلى قرب تشغيل ميناء بورسعيد البري الجديد والذى يعد نقلة حضارية للمحافظة بالتوازى مع التنمية المنفذة على أرض بورسعيد.