روسيا سلمته لمصر.. تأييد حبس المتهم بالنصب على طلاب إسكندرية

قضت محكمة استئناف الإسكندرية، بتأييد حبس مواطن يدعى م.م.م لمدة 3 سنوات، بعد اتهامه بالنصب والاستيلاء على أموال الطلاب لتسفيرهم للدراسة فى جامعات روسيا فى تخصصات "الطب والهندسة".ترجع أحداث القضية إلى عام 2019 فى القضية رقم 5705 أموال عامة، بقيام م.م، استقطاب الطلاب من خلال الإعلانات لتسفير الطلاب إلى روسيا للدراسة فى مجالات الطب والهندسة وطب الأسنان بمقابل مادى 1500 دولار، وقام بتجميع مبالغ مالية تصل الى100 مليون جنيه من إجمالى 100 أسرة.وقام أهالي الطلبة بتحرير محاضر بالأموال العامة وتم تسليمه إلى الجهات الأمنية أثناء تواجده فى روسيا وحبسه على ذمه القضايا، وجاءت تحريات المباحث باحترافه النصب فى مجال التعليم والحصول على مبالغ مالية باهظة نظير تسفير الشباب إلى روسيا ومنحهم اوراقا غير رسمية.