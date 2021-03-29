جامعة المنصورة تنعى البرلمانية والأكاديمية فرحة الشناوى

نعت جامعة المنصورة اليوم الدكتور فرحة الشناوى، أستاذ بكلية الطب وعميد كلية الطب الأسبق، نائب رئيس الجامعة الأسبق، والتى وافتها المنية اليوم.وقدم الدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس الجامعة، تعازيه نيابة عن نواب رئيس الجامعة والسادة أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، داعيًا الله- عز وجل- أن يلهم أهلها الصبر والسلوان.مؤكدًا أن الفقيدة من القامات العلمية والطبية والشخصيات الاجتماعية البارزة وأثرت بعلمها فى تطوير المنظومة الطبية وقدمت نموذجًا ناجحً يحتذى به لأجيال الشباب، وهى واحدة من أبرز الشخصيات اللامعة التى لها تاريخ عريق يجمع بين الثقافة والعلم والدين.الجدير بالذكر أن الدكتورة فرحة الشناوى، عضو مجلس النواب، تم تعيينها من جانب الرئيس فى برلمان 2021، ضمن قائمة المعينين بمجلس النواب وكانت أبرزهم، فهى أول سيدة تشغل منصب عميد كلية الطب بجامعة المنصورة.وأول سيدة تتولى منصب نائب رئيس الجامعة، وقد تبنت خلال عمادتها فكرة إنشاء برنامج «مانشستر» الطبى من خلال شراكة بين كلية طب المنصورة وجامعة «مانشستر» الإنجليزية، والذى أصبح من أنجح البرامج التعليمية فى مصر ومؤسس ومدير مركز أبحاث الخلايا الجذعية والحبل السرى، وبجوار عملها العام نجحت فى مجال البحث العلمى بمجال تخصصها فى المناعة، بالإضافة لأبحاثها حول الخلايا الجذعية من الحبل السرى، كرمها السفير الفرنسى بالقاهرة، وحصلت على وسام " ضابط عظيم" من فرنسا، وهو أعلى وسام يمنح للعلماء.كما أن الدكتورة حفيدة الشيخ محمد مأمون الشناوي، شيخ الأزهر الشريف السابع والثلاثين، وأيضًا تربطها صلة قرابة بالشاعر الكبير مأمون الشناوي، أحد أبرز شعراء مصر.جدير بالذكر أن الدكتورة فرحة الشناوى أسست المركز الثقافى الفرنسى لتعليم اللغة الفرنسية للشباب، وإتاحة فرص متنوعة لهم للحصول على منح علمية ودراسية بفرنسا.كما شغلت منصب مقرر المجلس القومى للمرأة لإسهاماتها فى تبنى قضايا المرأة والعمل المستمر على تأهيل المرأة، وحصلت على العديد من الجوائز العلمية، ومن الهيئات والمؤسسات المحلية والدولية، من أهمها: جائزة الدولة التشجيعية عام 2000 فى مجال العلوم الطبية المتطورة من أكاديمية البحث العلمى، وجائزة فارس عام 98 من الرئيس الفرنسى الأسبق جاك شيراك، وجائزة ضابط عظيم من الحكومة الفرنسية عام 2017.