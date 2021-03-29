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الإثنين 29 مارس 2021 الموافق 16 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

الرئيس الإسرائيلي يختار مرشحًا الأسبوع المقبل لمحاولة تشكيل حكومة

الإثنين 29/مارس/2021 - 05:25 م
الرئيس الإسرائيلي
الرئيس الإسرائيلي ريئوفين ريفلين
وكالات
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قال متحدث: إن الرئيس الإسرائيلي ريئوفين ريفلين سيبدأ مشاورات مع الأحزاب السياسية الإثنين المقبل بخصوص ترشيحاتها لمن يتولى تشكيل الحكومة بعد أن انتهت رابع انتخابات في عامين بمأزق سياسي مجددًا.
وأضاف المتحدث أن الرئيس سيختار بعد الاستماع لتوصيات الأحزاب من سيكلفه بتشكيل ائتلاف بحلول يوم السابع من أبريل.

وأظهرت النتائج النهائية لانتخابات 23 مارس، والتي نشرتها لجنة الانتخابات المركزية حصول ائتلاف بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على 52 مقعدًا في البرلمان المؤلف من 120، بينما حصل ائتلاف معارض محتمل على 57 مقعدًا.

وفي ظل غياب مسار سهل للوصول إلى أغلبية حاكمة، ربما يعتمد مصير نتنياهو السياسي على زعيمي حزبين لم يحددا موقفهما وهما حزب (يامينا) اليميني المتطرف، بزعامة نفتالي بينيت وحزب القائمة العربية الموحدة بزعامة منصور عباس.

ولم تعلن كتلة معارضة، تضم تيارات متباينة يسارية ووسطية ويمينية لم تتمكن كذلك من تحقيق أغلبية، عن أي تحالفات رسمية أو عن قائد لها.

ومن بين كل الأحزاب المحتملة في هذا التحالف حصد حزب (هناك مستقبل) بزعامة يائير لابيد وزير المالية السابق 17 مقعدًا في انتخابات الثلاثاء الماضي.

وسيطر حزب ليكود على أكبر عدد من الأصوات لينتزع 30 مقعدًا لكن ذلك لا يُلزم ريفلين قانونًا بتكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة، ويمكنه اختيار مرشح آخر استنادًا لتوصيات الأحزاب.

وسيكون أمام من سيختاره ريفلين مهلة 42 يومًا لتشكيل حكومة قبل أن يكلف الرئيس غيره. وإذا فشل المرشح الثاني يمكن أن يدعو ريفلين البرلمان لمحاولة اختيار مرشح. وإذا فشل ذلك المسعى أيضًا فستكون إسرائيل مقبلة على خامس انتخابات.

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