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الإثنين 29 مارس 2021 الموافق 16 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ دمياط تتفقد سوق النيل الحضاري (صور)

الإثنين 29/مارس/2021 - 06:14 م
الدكتورة منال عوض
الدكتورة منال عوض
حسام فهمي
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قامت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الإثنين، بجولة ميدانية بمدينة رأس البر لبحث آلية مواصلة ما تم تنفيذه من جهود بمخطط التطوير الحضاري داخل المدينة والذي تم العمل به منذ أواخر عام ٢٠١٨.

وقد استهلت "المحافظ" جولتها التى جاءت بمرافقة اللواء حسين لبيب رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر ونائب رئيس الوحدة المحلية ومدير الإدارة الهندسية ومسئول منطقة الامتداد العمراني، بتفقد مبنى هيئة تنشيط السياحة بمدخل المدينة، إذ وجهت تعليماتها إلى مدير إدارة السياحة بديوان عام المحافظة بالبدء في وضع خطة محددة لتطوير ورفع كفاءة المبنى بالكامل وتوفير كل الاحتياجات به من كافتيريات ومقر إداري.

واستكملت "محافظ دمياط" جولتها بتفقد سوق النيل الحضاري للوقوف على آخر مستجدات العمل به، والذي يضم ٥ باكيات بإجمالى ١٩٢ وحدة، إذ تابعت المحافظ أعمال التجهيزات والتشطيبات النهائية، مؤكدة على تلافي كل الملاحظات ودهان أكشاك الكهرباء وإنجاز جميع المهام في أسرع وقت تمهيدًا لتسكين الباعة الفترة المقبلة.

كما تفقدت المحافظ منطقة الإمتداد العمراني بالمدينة، إذ شددت على استكمال الحملات لرفع تجمعات القمامة داخل المنطقة وإجراء متابعات دورية خلال الأسابيع المقبلة للتأكد من رفع المظهر الحضاري داخل المنطقة.

واختتمت "الدكتورة منال عوض" جولتها بالمرور على شاطئ النخيل، حيث طالبت بسرعة رفع كفاءة وتطوير الشاطئ بالكامل وإزالة كل المعوقات التى قد تعرقل أعمال التطوير ورفع الكفاءة الفترة المقبلة استعدادًا لموسم الصيف.
محافظ دمياط تتفقد سوق النيل الحضاري (صور)
محافظ دمياط تتفقد سوق النيل الحضاري (صور)
محافظ دمياط تتفقد سوق النيل الحضاري (صور)
محافظ دمياط تتفقد سوق النيل الحضاري (صور)
محافظ دمياط تتفقد سوق النيل الحضاري (صور)
محافظ دمياط تتفقد سوق النيل الحضاري (صور)
محافظ دمياط تتفقد سوق النيل الحضاري (صور)
محافظ دمياط تتفقد سوق النيل الحضاري (صور)
محافظ دمياط تتفقد سوق النيل الحضاري (صور)
محافظ دمياط تتفقد سوق النيل الحضاري (صور)

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