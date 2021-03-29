تطعيم أكثر من 28 مليون بريطاني باللقاح المضاد لكورونا

ذكرت هيئة الخدمات الصحية في بريطانيا "إن إتش إس"، أنه تم إعطاء 28 مليونًا و709 آلاف و906 جرعات من اللقاح المضاد لفيروس كورونا للمواطنين خلال الفترة ما بين 8 ديسمبر الماضي وحتى 28 مارس الجاري.وذكرت شبكة سكاي نيوز البريطانية، الإثنين، أن 25 مليونًا و903 آلاف و782 شخصًا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح، بينما حصل 2 مليون و806 آلاف و124 شخصًا على جرعتي اللقاح.