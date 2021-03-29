محافظ المنيا: زراعة 250 ألف فدان قمح.. وموسم التوريد 15 أبريل

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يولى اهتمامًا بالغًا بتنمية وتطوير القطاع الزراعي، ودعمه بكافة النظم، والميكنة الزراعية، والوسائل التكنولوجية الحديثة، لزيادة الرقعة الزراعية، وبخاصة زراعة القمح باعتباره من المحاصيل الاستراتيجية الحيوية للدولة المصرية.جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا لزراعة وإنتاج محصول القمح، لبحث الاستعدادات النهائية الخاصة بموسم استقبال القمح، والعمل على حل كافة المشكلات والعقبات خلال موسم التوريد، للوصول لموسم متميز وتحسين الإنتاجية، بحضور الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، والمهندس إسماعيل رضوان، وكيل وزارة الزراعة، والجهات المعنية، وممثلي البنك الزراعي المصري.أشار المحافظ، أنه تم زراعة 250 ألف فدان تقريبًا، من القمح خلال الموسم الحالي 2021، موجهًا وكيل وزارة التموين، بضبط، وتسهيل، وتسريع منظومة استقبال القمح بالشون، مع إزالة كافة العقبات امام الموردين، وتقليل وقت الانتظار، حيث سيتزامن موسم التوريد مع بداية شهر رمضان المبارك، وستبدأ أعمال التوريد من 15 ابريل، وحتى 30 يونيو القادم، مع التأكد من تطهير أماكن تخزين القمح، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه فيروس كورونا المستجد.من جانبه استعرض وكيل وزارة التموين، عدد الصوامع والشون ومراكز التجميع بدائرة المحافظة، والسعات التخزينية لكل منها، مشيرًا الى أن المحافظة لديها 40 موقع تخزيني بطاقة استيعابية تصل الى 400 ألف طن.