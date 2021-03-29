«ربيع» يشكر الرئيس السيسي على دعمه لجهود تعويم السفينة البنمية

وجّه رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، في تصريح خاص، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على دعمه ومتابعته لجهود تعويم السفينة البنمية الجانحة في قناة السويس.كما وجه الفريق أسامة ربيع الشكر لرجال الهيئة على المجهود الكبير الذي بذلوه من أجل تعويم السفينة.وكان رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، أعلن اليوم الإثنين، تعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة "EVER GIVEN".