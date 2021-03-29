إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة في أسوان
الإثنين 29/مارس/2021 - 05:41 م
أسوان_إسراء توفيقطباعة
وقع حادث انقلاب سيارة '' سوزكي'' بطريق الشيخ فضل بنبان الزراعي بمركز دراو التابع لمحافظة أسوان، مساء اليوم الأثنين، ما أسفر عن أصابة 5 أشخاص مصابين، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.
وتلقى مرفق أسعاف أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ''سوزكي'' بطريق الشيخ فضل بنبان الزراعي بمركز دراو، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص، على الفور تم الدفع بـ4 سيارات إسعاف، لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.
وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.
وتلقى مرفق أسعاف أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ''سوزكي'' بطريق الشيخ فضل بنبان الزراعي بمركز دراو، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص، على الفور تم الدفع بـ4 سيارات إسعاف، لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.
وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.