إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة في أسوان

وقع حادث انقلاب سيارة '' سوزكي'' بطريق الشيخ فضل بنبان الزراعي بمركز دراو التابع لمحافظة أسوان، مساء اليوم الأثنين، ما أسفر عن أصابة 5 أشخاص مصابين، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.وتلقى مرفق أسعاف أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ''سوزكي'' بطريق الشيخ فضل بنبان الزراعي بمركز دراو، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص، على الفور تم الدفع بـ4 سيارات إسعاف، لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.