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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

وكيل «قوى النواب» يشيد بجهود الدولة في مواجهة أزمة السفينة الجانحة

الإثنين 29/مارس/2021 - 07:13 م
النائب أحمد مهني
النائب أحمد مهني
إسلام نصير
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أشاد النائب أحمد مهني، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بجهود قيادات الدولة في مواجهة أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس وتعويمها مرة أخرى، مؤكدًا أن انتهاء الأزمة في وقت قياس يعكس الجهود العظيمة التي قام بها رجال هيئة قناة السويس الأبطال الذين قاموا بهذا العمل العظيم، وقيامهم بأداء واجبهم الوطني على أكمل وجه.

وأوضح مهني، خلال البيان الصادر له، أن قناة السويس يُعتبر الممر الملاحي الأهم على مستوى العالم لنقل السلع والبضائع إلى مختلف الأسواق، كما أنه من أهم مصادر مستدامة للدخل القومي، كما تشكل أحد أبرز القطاعات التي تساعد على تحقيق التنموية المستدامة التي تبنتها الدولة خلال الشهور الماضية.

وأشار وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن تحرك السفينة الجانحة اليوم من قناة السويس يُعتبر انتصارا جديدا للدولة المصرية، ويأتي ذلك بفضل النظرة المستقبلية للقيادات السياسية بشأن قناة السويس وتوسعتها، عن طريق قناة السويس الجديدة.

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