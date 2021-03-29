القبض على طالب قتل سيدتين بسيارة والده في المنوفية

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط طالب في المنوفية عقب قيامه بقيادة سيارة والده برعونة مما أدى إلى اصطدامه بشقيقتين ووفاتهما.تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية عقب تقنين الإجراءات من تحديد مرتكب واقعة قيادة إحدى السيارات برعونة وسرعة زائدة بدائرة مركز شرطة الشهداء بالمنوفية مما أدى إلى اختلال عجلة القيادة والاصطدام بسيدتين (شقيقتان) مما أدى إلى وفاتهما وكذا الاصطدام بسيارة أخرى متوقفة على جانب الطريق، حيث تبين أن قائد السيارة «طالب – 17 عامًا»، لا يحمل رخصة قيادة، وأن السيارة ملك والده وأنه أخذها بعلمه، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما.