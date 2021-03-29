الجمعية الدولية بسويسرا تعتمد وحدة جراحات العمود الفقري بطب طنطا

أعلن الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، عن اعتماد وحدة ومركز جراحة العمود الفقرى بقسم جراحة العظام بكلية طب طنطا من الجمعية الدولية لجراحات العمود الفقرى بسويسرا.ووجه رئيس الجامعة الشكر لقسم جراحة العظام بكلية الطب برئاسة الدكتور أسامة عبد الوهاب، ورئيس الوحدة الدكتور طارق الشيخ أستاذ جراحة العظام، والدكتور محمد رمضان أستاذ مساعد جراحة العظام ومنسق الوحدة، وفريق العمل المكون من الدكتور أحمد طنطاوى أستاذ جراحة العظام، والدكتور سيد نجم مدرس جراحة العظام.من جانبه، أشار ‏الدكتور أحمد غنيم، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن اعتماد المركز دوليًا يسمح بتدريب الأطباء داخل مستشفيات طنطا الجامعية من خلال برامج معتمدة ومدعومة من الجمعية الدولية لجراحات العمود الفقرى بسويسرا.وأضاف عميد طب طنطا، أنه من المقرر إقامة اليوم العلمى الأول لوحدة جراحات العمود الفقرى بطب طنطا، بالاشتراك مع الجمعية الدولية لجراحات العمود الفقرى بسويسرا يوم الجمعة القادم.وأفاد الدكتور محمد رمضان، أن تقييم الوحدة جاء بناءً على ما تم إنجازه من تدخلات جراحية لحالات تم إرسال تفاصيلها إلى الجمعية، وأيضًا التجهيزات المتوفرة داخل المركز والتى تتضمن الأجهزة الطبية الحديثة وغرف العمليات المجهزة لإستقبال الحالات الحرجة.