«الدستور» تنشر فيديوهات جديدة للحظات الأولى لتحرك السفينة الجانحة

حصلت "الدستور" على فيديوهات حصرية للحظات الأولى لتحرك سفينة الحاويات البنمية الجانحة "EVER GIVEN" بنجاح بعد استجابة السفينة لمناورات الشد والقطر.وكان رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، قد أعلن اليوم الاثنين، بدء تعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة "EVER GIVEN" بنجاح بعد استجابة السفينة لمناورات الشد والقطر، حيث تم تعديل مسار السفينة بشكل ملحوظ بنسبة ٨٠% وابتعاد السفينة عن الشط بمسافة ١٠٢ متر بدلًا من ٤ أمتار.