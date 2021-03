كيف ستسيطر قناة السويس على أزمة انتظار السفن؟.. رئيس الهيئة يجيب

كشف رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، عن خطة قناة السويس للقضاء على قوائم انتظار السفن العالقة في مداخل ومخارج قناة السويس في أسرع وقت.وقال رئيس هيئة قناة السويس، إن القناة ستعمل على مدار الـ24 ساعة، عقب الانتهاء من تعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة "EVER GIVEN"، لعبور أكبر كم من السفن في أقصر وقت.وكان رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، قد أعلن اليوم الإثنين، بدء تعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة "EVER GIVEN" بنجاح بعد استجابة السفينة لمناورات الشد والقطر، حيث تم تعديل مسار السفينة بشكل ملحوظ بنسبة ٨٠% وابتعاد مؤخر السفينة عن الشط بمسافة ١٠٢ متر بدلًا من ٤ أمتار.