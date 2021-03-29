افتتاحات جديدة بمستشفيات جامعة عين شمس بـ480 مليون جنيه

تحتفل مستشفيات جامعة عين شمس خلال الأيام المقبلة بافتتاح عدد من التحديثات والتجديدات بمستشفى الدمرداش وعين شمس التخصصي، وذلك بتكلفة إجمالية تصل إلى 480 مليون جنيه.وتشمل الافتتاحات جناح العمليات المجمعة بمستشفى الدمرداش الجامعي بتكلفة قدرها 130 مليون جنيه منها 120 مليون جنيه مهداة من البنك الأهلي المصري، و10 ملايين جنيه من جمعية نهضة طب عين شمس، قسم جراحة تجميل الوجه والفكين بتكلفة بلغت 16 مليون جنيه، مجمع النفايات الطبية بتكلفة قدرها 13 مليون جنيه والمجمع الإداري بتكلفة 5 ملايين جنيه، الجراج متعدد الطوابق، تطوير الموقع العام للمستشفيات بتكلفة 240 مليون جنيه، بالإضافة إلي جناح العمليات الصغرى بمستشفى عين شمس التخصصي، والذي يشمل 4 غرف عمليات بتكلفة 35 مليون جنيه إلى جانب وحدة الأشعة، جناح الرنين المغناطيسي الجديد بتكلفة 36 مليون جنيه ووحدة فحوصات وإعادة تأهيل القلب بتكلفة 10 ملايين جنيه، وذلك يوم الخميس 1 أبريل بمركز التدريب وتطوير التعليم الدور الخامس في تمام الساعة التاسعة صباحًا.