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الإثنين 29 مارس 2021 الموافق 16 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

قطر تسجل 690 إصابة جديدة بكورونا

الإثنين 29/مارس/2021 - 04:38 م
كورونا في قطر
كورونا في قطر
نيفين أشرف
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أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الإثنين، تسجيل 690 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينها 581 حالة إصابة محلية مسجلة بين أفراد المجتمع، و109 حالات بين المسافرين العائدين من الخارج الذين يخضعون للحجر الصحي، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات منذ بداية الجائحة 178464 حالة.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه تم فحص 12703 حالة خلال الليلة الماضية؛ ليبلغ إجمالي عدد الحالات التي تم فحصها 1719899 حالة، حتى الآن، فيما بلغ إجمالي عدد الحالات النشطة 14906 حالة.

وسجلت قطر حالتي وفاة جديدتين، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات 286 حالة، حتى الآن، فيما سُجلت 362 حالة شفاء، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 163272 حالة.

ووفقًا لبيانات برنامج التطعيم في قطر، تم إعطاء 24801 جرعة من لقاحات كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد جرعات اللقاح إلى 765110 جرعة لأفراد المجتمع منذ بداية برنامج التطعيم.

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