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الإثنين 29 مارس 2021 الموافق 16 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وفيات كورونا في المجر تتجاوز 20 ألفًا

الإثنين 29/مارس/2021 - 04:40 م
كورونا في المجر
كورونا في المجر
وكالات
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تجاوزت حالات الوفاة بفيروس كورونا في المجر 20 ألف حالة، في الوقت الذي تواجه فيه البلاد موجة تفشي قوية للفيروس.

وارتفع عدد الوفيات بالفيروس بواقع 189 حالة، اليوم الاثنين، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة 20 ألفا و161 حالة، وفقا لما أعلنته لجنة الأزمات المجرية.

وتسجل المجر، التي يبلغ تعداد سكانها نحو 10 ملايين نسمة، أعلى معدل وفيات مقارنة بعدد السكان.

وسجلت المجر اليوم 7263 حالة إصابة جديدة بالفيروس اليوم، وقالت السلطات إن 12 ألفا و291 شخصا يتلقون العلاج في المستشفى حاليا، و1497 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

ويؤدي ارتفاع أعداد المصابين في المستشفيات لزيادة الضغط على النظام الصحي مما يدفعه للانهيار.

وقال جوديث توث، نائب رئيس اتحاد الأطباء لشبكة «إيه تي في» إن هناك مؤشرات على أن وحدات الرعاية الصحية المصممة لاستقبال ثمانية مرضى تستقبل حاليا 40 مريضا.

كما تراجع متوسط عمر أصحاب الحالات الحرجة بسبب السلالات الجديدة والأسرع انتشارا.

وقال توث": "في بعض المستشفيات لا يمكن وضع أشخاص تتراوح أعمارهم بين 65 و70 عاما على أجهزة التنفس الصناعي، لأن وحدات الرعاية المركزة ممتلئة بالمرضى صغار السن".

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