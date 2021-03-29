محافظ دمياط تستقبل السكرتير المساعد الجديد

استقبلت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، ظهر اليوم الإثنين، اللواء مجدي محمد الوصيف، قبيل توليه مهام منصبه الجديد كسكرتير عام مساعد للمحافظة.وفى مستهل اللقاء الذى جاء بحضور اللواء محمد همام، سكرتير عام المحافظة، رحبت "محافظ دمياط" بالسكرتير العام المساعد الجديد، متمنية له التوفيق والسداد في مهام عمله الجديد، والدفع بجهود منظومة العمل التنفيذى بالمحافظة، بما يسهم فى تحقيق أهداف الخطة التنموية والخدمية، خاصة فى القطاعات الحيوية التى تمس المواطنين بشكل أساسى.من جانبه، أعرب اللواء الوصيف عن سعادته البالغة بالعمل تحت قيادة محافظ دمياط، مؤكدًا أن المحافظة بها مجموعة مميزة من التنفيذيين يعملون وفق رؤية واضحة واستراتيجية تنموية محددة، كما أكد عزمه استكمال جهود المحافظة الخدمية، وذلك فى إطار توجيهات الدكتورة منال عوض لتنفيذ خطة وتوجيهات الدولة فى كافة المجالات.