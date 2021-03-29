رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 29 مارس 2021 الموافق 16 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السيادة السودانى: الوضع الصحى بسبب كورونا مقلق

الإثنين 29/مارس/2021 - 04:40 م
صديق تاور
صديق تاور
ا ش ا
طباعة
حذر الدكتور صديق تاور، عضو مجلس السيادة السوداني رئيس اللجنة العليا للطوارئ الصحية، من أن الوضع الصحي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد غير مطمئن ومقلق للجميع.

وقال تاور- في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، إن "هناك زيادة كبيرة في معدلات الإصابات والوفيات خلال الأيام القليلة الماضية، بسبب التراخي في التعامل مع الموجة الثانية من الجائحة، والانطباع بأن الأمر أصبح عاديا".

ودعا إلى التحلي بالوعي والإقلاع عن ممارسة هذه السلوكيات الاجتماعية الضارة خلال هذه الفترة، مؤكدا أن الاتجاه يمضي لاتخاذ إجراءات صارمة في الوقت الراهن، ومراقبة الموقف.

وأعرب عن القلق لأن الجائحة أصبحت تصيب أعمارا صغيرة لم تكن تصيبها في الموجتين الأولى والثانية، وهو ما سيجعل عملية الانتشار أكثر سرعة.

موضوعات متعلقة

أول صورة للتحرك الجزئى لسفينة الحاويات الجانحة

إخماد حريق اندلع في مبنى أبراج وزارة المالية

إعلام القاهرة: إيقاف رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون عن العمل لخروجه عن التقاليد والأعراف الجامعية

متحرش جديد داخل أتوبيس الجيزة.. والأمن يفحص الكاميرات


الصور

image description

محافظ دمياط تستقبل السكرتير المساعد الجديد

image description

وكيل تعليم دمياط يكرم الطلاب المشاركين بمعرض الإسكندرية للعلوم والهندسة

image description

«عكاز الإرادة».. قصة طفلة سورية فقدت ساقها وتحلم بالدكتوراه (صور)

image description

ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 39 حالة بينهم 5 أطفال بأسيوط

image description

ندوة للتعريف بأهمية مبادرة «حياة كريمة» بمركز أبوتيج بأسيوط

الأكثر قراءة

أول صورة للتحرك الجزئى لسفينة الحاويات الجانحة

الفريق أسامة ربيع: نجاح جهود تعويم سفينة الحاويات البنمية

التحقيقات الأولية فى جنوح السفينة: «القبطان هو السبب»

مصير السفينة الجانحة بقناة السويس بعد تحركها

إنفوجراف

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

القبض على عضو فرقة ألاباما شيكس بسبب إساءة معاملة أطفال

مركز روسي يحذّر من تفشي كورونا بين الحيوانات

فرض إغلاق جديد على العاصمة الفلبينية بسبب كورونا

باكستان تطلق حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال

أيام زمان

«لم أخنها».. اعترافات علي بدرخان عن علاقته بسعاد حسني

«هوامش الجبرتي»... حكايات الحب من دفتر صلاح عيسي

«الرجل الثاني».. تفاصيل الصداقة بين الزعيم والأستاذ

«الفتى الذي انتظرته السينما».. محطات صنعت نجومية أحمد السقا

مقالات الرأي
د. منى حلمى
حصار ثلاث رذائل أزلية ضد الرقى والسعادة البشرية
عمرو خالد
الذكر وقود الروح
مؤمن المحمدي
11 يناير 1980
ماجد حبته
القمة التى تم تأجيلها
المزيد

الثقافة

دار المفكر العربي تصدر «نور والخاتم المسحور» لـ فاطمة وهيدي

غدًا.. الجلسة الثانية من «القاهرة: الأمل يبدأ» حول بيع الكتب على الإنترنت

«ابنوا المقبرة».. هل تنبأ عبدالحليم حافظ بموته؟

الأربعاء.. على الحفناوى يناقش «حكايات تاريخية» بالنيل الثقافية