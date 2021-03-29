السيادة السودانى: الوضع الصحى بسبب كورونا مقلق

حذر الدكتور صديق تاور، عضو مجلس السيادة السوداني رئيس اللجنة العليا للطوارئ الصحية، من أن الوضع الصحي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد غير مطمئن ومقلق للجميع.وقال تاور- في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، إن "هناك زيادة كبيرة في معدلات الإصابات والوفيات خلال الأيام القليلة الماضية، بسبب التراخي في التعامل مع الموجة الثانية من الجائحة، والانطباع بأن الأمر أصبح عاديا".ودعا إلى التحلي بالوعي والإقلاع عن ممارسة هذه السلوكيات الاجتماعية الضارة خلال هذه الفترة، مؤكدا أن الاتجاه يمضي لاتخاذ إجراءات صارمة في الوقت الراهن، ومراقبة الموقف.وأعرب عن القلق لأن الجائحة أصبحت تصيب أعمارا صغيرة لم تكن تصيبها في الموجتين الأولى والثانية، وهو ما سيجعل عملية الانتشار أكثر سرعة.