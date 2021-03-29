ماجد أباظة يكشف عن دوره فى مسلسل «الحرير المخملى»

يشارك الفنان ماجد أباظة في مسلسل "الحرير المخملي" الذي يقوم ببطولته الفنان مصطفى فهمي، والمقرر عرضه خارج الموسم الرمضاني.وقال ماجد أباظة لـ"الدستور" إنه يواصل تصوير مشاهده بمنطقة وسط البلد، حيث يقوم فريق العمل بتصوير المشاهد الخارجية هناك، مشيرًا إلى أنه يجسد دور والد أحد أبطال العمل ولكنه فضل أن يكون مفاجأة للجمهور، معربًا عن سعادته بالمشاركة في العمل الذي يتضمن العديد من الأحداث الشيقة.المسلسل مأخوذ عن رواية الحرير المخملي لأميمة عز الدين، وبطولة عدد كبير من النجوم في مقدمتهم الفنان مصطفي فهمي، داليا مصطفي، أحمد وفيق، هاله فاخر، أحمد سعيد عبدالغني، سامي مغاوري، مها أبوعوف، دنيا عبدالعزيز، ولاء الشريف، طارق صبري، اسلام جمال، محمد الصاوي، هاجر الشرنوبي، شاهيستا سعد، رامي الطمباري، محمد درويش، محمد الحناوي، احمد جمال سعيد، كريم الحسيني،ماجد اباظة،احمد عثمان، بسمه ماهر، مروه عيد، رضوي جوده، هاله مرزوق، كريم محجوب، محمد يونس، شيرين القاضي، من إخراج أحمد حسن، وهو من تأليف ورشة كتابة تحت اشراف أمين جمال، السيناريو والحوار أحمد أبوزيد توفيق، شادي اسعد.