«قضاة مصر» يهنئ رئيس «قناة السويس» بانتهاء أزمة السفينة العالقة

بعث نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن ببرقية تهنئة إلى الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، بمناسبة انتهاء أزمة السفينة العالقة بالمجرى الملاحي للقناة.وقال رئيس نادي القضاة: «يسعدني نيابة عن قضاة مصر أن أتوجه لكم ولكل الأطقم العاملة بهيئتكم الموقرة بعظيم التقدير والامتنان، على مجهوداتكم الكبيرة في إنهاء أزمة السفينة (إيفر جيفن) العالقة بالمجرى الملاحي للقناة، والتي أثبتم فيها عظمة وقدرة أبناء مصر، وسطرتم ملحمة وطنية في تعويم السفينة، يتحدث عنها العالم الآن، بسواعد وفكر مصري صميم».وأضاف، أن المصريين لن توقفهم عثرة ولن يمنعهم عارض من التقدم نحو رقي الوطن ورفعته، وفي الشدائد تظهر معادن الرجال وكل التحية لكم ولكل الطواقم على مجهوداتكم الوطنية المخلصة، ونثمن إدارتكم للأزمة.