رفع الجلسة العامة لمجلس النواب

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس.وقال جبالي: ترفع الجلسة على أن تعود للانعقاد في تمام الحادية عشرة صباح غد الثلاثاء الموافق 30 من مارس.وجاء رفع الجلسة بعد أن انتهي مجلس النواب من مناقشة أكثر من 90 مادة من مواد القانون البالغ عددها 132 مادة، وقال جبالي قطعنا شوطًا كبيرًا في القانون وتستكمل باقي مواد القانون في الجلسة القادمة.