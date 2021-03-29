غدًا طقس لطيف نهارًا.. والقاهرة 20
الإثنين 29/مارس/2021 - 04:38 م
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا، الثلاثاء، طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس بارد ليلا على كافة الأنحاء.
وهناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة (30% تقريبا)، وتتكون شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض المناطق من القاهرة والوجه البحرى ومدن القناة، وتنشط رياح على بعض المناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.
وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة غربا، وارتفاع الموج من مترين إلى 3 أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.
وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة، وارتفاع الموج من 2.5 متر إلى 4 أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 20 11
الإسكندرية 19 13
وادى النطرون 19 12
طنطا 20 11
شبين الكوم 20 12
دمنهور 19 12
بلطيم 19 13
مطروح 18 13
السلوم 19 09
سيوة 21 08
بورسعيد 18 14
دمياط 18 14
الزقازيق 20 12
المنصورة 20 11
الإسماعيلية 20 11
السويس 21 11
العريش 19 13
رفح 19 13
رأس سدر 24 10
نخل 20 05
نويبع 24 16
طابا 23 14
كاترين 17 04
الطور 23 14
شرم الشيخ 25 17
الغردقة 24 14
مرسى علم 23 15
الفيوم 21 11
بنى سويف 21 10
المنيا 22 09
أسيوط 22 09
سوهاج 23 11
قنا 24 12
الأقصر 25 12
أسوان 27 13
إدفو 27 13
أبوسمبل 26 13
الوادى الجديد 25 12
شلاتين 26 16
أبورماد 26 17
حلايب 25 17
رأس حدربة 24 18
وهناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة (30% تقريبا)، وتتكون شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض المناطق من القاهرة والوجه البحرى ومدن القناة، وتنشط رياح على بعض المناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.
وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة غربا، وارتفاع الموج من مترين إلى 3 أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.
وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة، وارتفاع الموج من 2.5 متر إلى 4 أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 20 11
الإسكندرية 19 13
وادى النطرون 19 12
طنطا 20 11
شبين الكوم 20 12
دمنهور 19 12
بلطيم 19 13
مطروح 18 13
السلوم 19 09
سيوة 21 08
بورسعيد 18 14
دمياط 18 14
الزقازيق 20 12
المنصورة 20 11
الإسماعيلية 20 11
السويس 21 11
العريش 19 13
رفح 19 13
رأس سدر 24 10
نخل 20 05
نويبع 24 16
طابا 23 14
كاترين 17 04
الطور 23 14
شرم الشيخ 25 17
الغردقة 24 14
مرسى علم 23 15
الفيوم 21 11
بنى سويف 21 10
المنيا 22 09
أسيوط 22 09
سوهاج 23 11
قنا 24 12
الأقصر 25 12
أسوان 27 13
إدفو 27 13
أبوسمبل 26 13
الوادى الجديد 25 12
شلاتين 26 16
أبورماد 26 17
حلايب 25 17
رأس حدربة 24 18