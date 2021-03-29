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الإثنين 29 مارس 2021 الموافق 16 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ مطروح يشارك فى الورشة النقاشية بالتنمية المستدامة

الإثنين 29/مارس/2021 - 04:42 م
الورشة النقاشية بالتنمية
الورشة النقاشية بالتنمية المستدامة
ياسمين شعيب
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شارك اللوء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الإثنين، في الورشة النقاشية التى عقدها مركز التنمية المستدامة بمطروح، بحضور المهندس محمود الأمير، مدير المركز وخبراء مركز إكساد خلال زيارتهم للمحافظة، ومتابعة جهود التنمية الزراعية بمطروح.

تناولت الورشة النقاشية كيفية الاستفادة من المخلفات في توليد الطاقة (البيوجاز)، وذلك في التجمعات الصحراوية مع التعريف بكيفية توفير مصدر للطاقة من المخلفات الحيوانية والبشرية.

وتم عرض فيديو لمركز التنمية المستدامة ولمركز إكساد يوضح الجهود والمجالات التى يقومان بها في إطار التنمية الزراعية وزيادة الثروة الحيوانية وخدمة المجتمع المحلي.

وأشاد محافظ مطروح بتلك الجهود وحرص المركزان على تطبيقها عمليًا بالمناطق المستهدفة وتدريب مزيد من الكوادر، بالإضافة إلى حضور طلاب المدرسة الفنية للزراعات المطرية كأول مدرسة في هذا النوع من التخصص في ورشة العمل لتدريبهم وصقل مهراتهم التعليمية.

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