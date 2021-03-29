«حط سؤال من منهج أبريل بامتحان مارس».. التحقيق مع «موجه علوم» بالقليوبية

أجرى ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم في القليوبية، زيارة تفقدية لمدارس إدارة بنها لمتابعة سير الامتحانات الشهرية واتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية داخل المدارس.وأحال «محمود» موجه أول علوم إلى التحقيق لورود سؤال من أسئلة مادة العلوم من مقرر شهر أبريل، رغم أن الامتحان يجري على ما درسه الطلاب في شهر مارس، مع توزيع درجات السؤال على باقي الأسئلة.