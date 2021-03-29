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الإثنين 29 مارس 2021 الموافق 16 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

كيفية دفع الضرائب العقارية إلكترونيا عبر البوابة الرسمية؟

الإثنين 29/مارس/2021 - 05:33 م
الضرائب العقارية
الضرائب العقارية إلكترونيا
نعمات مدحت
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تصدر سؤال كيفية دفع الضرائب العقارية الكترونيا عبر البوابة الرسمية، المنصات الإلكترونية، خلال هذه الفترة، حيث يرغب الكثير من المواطنين في معرفة كيفية الدفع، وذلك بعد أن قررت الحكومة إمكانية دفع الضريبة العقارية إلكترونيا"أونلاين" وذلك في نهاية شهر مارس الجاري، بعد أن أجلته لمدة ثلاثة أشهر، بسبب الأزمة الصحية التي تمر بها مصر، من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث مدَّتْ الحكومة تسليم إقرار الضريبة العقارية لمدة 3 أشهر ليكون نهاية مارس الحالي آخر موعد لسداد الضريبة العقارية لعام 2021.

كيفية دفع الضرائب العقارية الكترونيا عبر البوابة الرسمية

حددت الحكومة طرق دفع الضريبة العقارية، طريقتين لدفع الضريبة العقارية، إما عن طريق الطريقة التقليدية، وهي الذهاب إلى مصلحة الضرائب، أو دفعها إلكترونيا عن طريق الشبكة العنكبوتية، عبر منصة مصر الرقمية، من خلال الرابط التالي: https://digital.gov.eg.
 فقد تقدم منصة مصر الرقمية العديد من الخدمات الخاصة بالمواطنين ومن أبرزها، إقرارات الضرائب العقارية عن الوحدات السكنية إلكترونيًا للمواطنين بصورة مُبسطة، حيث يتم إرسال جزء من حصيلة الضرائب العقارية على التعليم والصحة وغيرها، وفقا لما صرح به وزير المالية، كما يمكن دفعها عن طريقة موقع مصلحة الضرائب من خلال الرابط التالي: https://eservice.incometax.gov.eg

قيمة الضريبة العقارية

ويشار إلى أن قانون الضريبة العقارية، حدد رقم 196 لسنة 2008 الضريبة العقارية كنسبة من القيمة الإيجارية للعقار بسعر 10% للوحدات غير السكنية، وفقا للشرائح التصاعدية بالنسبة للوحدات السكنية بسعر يبدأ من 10% ويصل لأعلى معدلاته في الشريحة الأعلى بسعر 40 %.

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وتعد القيمة الإيجارية هى الأساس عند احتساب نسبة الضريبة العقارية، حيث يتم اقتطاع الـ10% من قيمة القيمة الإيجارية بعد استبعاد مصروفات الصيانة بنسبة 30% للوحدات السكنية و32 % للوحدات الإدارية والتجارية.


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