كنيسة الروم تتسلم أرضًا لبناء كنيسة جديدة فى محافظة دمياط

قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إنه حضر المطران نرجسيوس القائم مقام مطرانية بلوزيوم وتوابعها والوكيل البطريركي بالإسكندرية ومطران نفكرانوس، إلى جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة لحضور مراسم توقيع عقد تسلم الأرض لبناء كنيسة للروم الأرثوذكس بدمياط الجديدة.وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، في بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن الأرض الجديدة بجانب نادي وادي دجلة، كما وقع على العقد سيادة اللواء: سمير بشري بندلي رئيس المجلس الطائفي للروم الأرثوذكس بدمياط وسكرتير المجلس الطائفي العام بمصر.وتابع: "وشارك أيضا كاهن الكنيسة وأعضاء المجلس الطائفي بدمياط وشباب الكنيسة، وكل ما تم من إجراءات قانونية من قبل المجلس الطائفي للروم الأرثوذكس بدمياط والكنيسة كانت بموافقة ومباركة وإرشاد حضرة صاحب الغبطة البابا والبطريرك ثيوذورس الثاني بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا".بدأت كنيسة الروم الأرثوذكس، برئاسة البابا ثيؤدوروس الثاني، بابا الإسكندرية وسائر إفريقيا؛ أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، والذي يستغرق 40 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الصائمون عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل، حتى الثالثة عصرًا كحد أدنى.