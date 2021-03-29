عودة حركة الملاحة بشكل طبيعى فى قناة السويس بعد تعويم السفينة البنمية

عادت حركة الملاحة مجددًا بقناة السويس، بشكل طبيعي، عقب تعويم سفينة الحاويات البنمية العملاقة EVER GIVEN التي جنحت بالكيلومتر ١٥١ ترقيم القناة، منذ الثلاثاء الماضي.وكان رئيس هيئة القناة، قد أعلن اليوم الإثنين، بدء تعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة "EVER GIVEN" بنجاح بعد استجابة السفينة لمناورات الشد والقطر، حيث تم تعديل مسار السفينة بشكل ملحوظ بنسبة ٨٠% وابتعاد مؤخر السفينة عن الشط بمسافة ١٠٢ متر بدلًا من ٤ أمتار.وأَضاف أنه من المقرر أن يتم استئناف المناورات مرة أخرى مع ارتفاع منسوب المياه إلى أقصى ارتفاع له في الفترة من الحادية عشرة والنصف صباحا ليصل إلى ٢ متر بما يسمح بتعديل مسار السفينة بشكل كامل لتصبح بمنتصف المجرى الملاحي، موجهًا رسالة طمأنة للمجتمع الملاحي الدولي باستئناف حركة الملاحة مرة أخرى في القناة بمجرد الانتهاء من تعويم السفينة بشكل كامل قريبًا وتوجيهها للانتظار بمنطقة البحيرات لفحصها الفني.