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الإثنين 29 مارس 2021 الموافق 16 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسوان يشيد بالدور الحيوي لـ«تحيا مصر» في تنفيذ 14 مشروعًا

الإثنين 29/مارس/2021 - 05:32 م
محافظ أسوان
محافظ أسوان
أسوان_إسراء توفيق
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أشاد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالدور الحيوى لصندوق تحيا مصر فى تنفيذ حزمة من المبادرات التنموية والمشروعات الجديدة، لتسهم فى تحسين مستوى معيشة المواطنين تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، والتي من أبرزها تنظيم القافلة الطبية الشاملة على مدار 3 أيام بمناطق وقرى الشلال بمدينة أسوان، وإقليت والرغامة بمركز كوم أمبو.

أشار إلى أن ذلك يتوازى مع تنفيذ صندوق تحيا مصر لمشروعات ستساهم في تحقيق العوائد والمكتسبات المطلوبة بإجمالى 14 مشروعًا تم إنهاء 8 مشروعات منها بنسبة 100%، وذلك بتكلفة إجمالية 686 مليون جنيه منها 320 مليون جنيه دعمًا من صندوق تحيا مصر و323 مليون جنيه دعمًا من وزارة التخطيط والإصلاح الإدارى، وأيضًا 43 مليونًا من الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وقد كلف اللواء أشرف عطية الدكتورة غادة أبوزيد نائب المحافظ بتفقد جهود القافلة الطبية الشاملة بجمعية تنمية المجتمع بالشلال بالتعاون مع صندوق تحيا مصر وجمعية الهلال الأحمر المصرى والتي تضم 6 تخصصات علاجية هم الأطفال والنسا والجلدية والباطنة والعظام والرمد مع توفير نظارات طبية وصيدلية لصرف الأدوية مجانًا، حيث يتم الكشف على حوالى 500 حالة يوميًا، وقد طالبت غادة أبوزيد الجهات المختصة بدراسة إنشاء مخبز بلدى، بجانب مشغل يدوى وحضانة للأطفال بجمعية تنمية المجتمع على أن تقوم جمعية الأسر المنتجة التابعة لمديرية التضامن الإجتماعى بالتسويق لمنتجات المشغل.

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