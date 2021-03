رئيس قناة السويس يعقد مؤتمرًا لكشف كواليس تعويم السفينة الجانحة

يعقد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، مساء اليوم الإثنين، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن نجاح الهيئة في تعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة وجهود الهيئة في هذا الإطار، علاوة على إلقاء الضوء على تفاصيل عودة حركة الملاحة بالقناة، وذلك في الثامنة مساء اليوم بنادي الشاطئ بمحافظة الإسماعيلية.وأعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عن استئناف حركة الملاحة بقناة السويس بعد نجاح الهيئة في إنقاذ وتعويم سفينة الحاويات البنمية العملاقة EVER GIVEN التي جنحت بالكيلومتر ١٥١ ترقيم القناة، خلال عبورها لقناة السويس.وكان رئيس هيئة القناة، قد أعلن اليوم الإثنين، بدء تعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة "EVER GIVEN" بنجاح بعد استجابة السفينة لمناورات الشد والقطر، حيث تم تعديل مسار السفينة بشكل ملحوظ بنسبة ٨٠% وابتعاد مؤخر السفينة عن الشط بمسافة ١٠٢ متر بدلًا من ٤ أمتار.