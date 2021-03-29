حقيقة تصادم سيارة بواجهة محال تجارية فى دمياط

كشفت مديرية أمن دمياط ملابسات واقعة اصطدام سيارة بواجهة محال تجارية في ميدان سرور بدمياط، حيث ورد بلاغ لقسم شرطة أول دمياط، يفيد بحدوث مشادة كلامية بين إحدى السيدات وصاحب محل ملابس وآخر وذلك بسبب أولوية المرور.وباستكمال الفحص تبين أنه حال سير السيدة بالسيارة قيادتها بالميدان محل الواقعة، اختلت عجلة القيادة بيدها، مما أدى إلى صعودها على الرصيف (ولم تصطدم بأي من المحلات أو المارة) وعلى إثر ذلك حدثت المشادة الكلامية بينها وبين المذكورين وحضروا إلى قسم الشرطة لتحرير محضر بالواقعة وإثبات حالة وتم التراضي والصلح بينهم.