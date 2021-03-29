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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

البابا تواضروس يستقبل رئيس «سك العملة» ومستشار وزير المالية

الإثنين 29/مارس/2021 - 06:17 م
البابا تواضروس
البابا تواضروس
جرجس صفوت
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استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، مساء الإثنين، اللواء حسام خضر، رئيس مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، وشريف حازم، مستشار وزير المالية بالمقر البابوي في القاهرة.

تناول اللقاء إصدار المصلحة للمسكوكات التاريخية التي تتناول تاريخ الكنيسة القبطية وحياة المسيح ومسار رحلة العائلة المقدسة والآباء بطاركة العصر الحديث، بالتعاون مع معهد الدراسات القبطية.

وقدم الضيفان للبابا مجموعة مسكوكات ولوحات تذكارية لبطاركة العصر الحديث، وقدم تواضروس هدايا تذكارية وشهادات تقدير لهم، وشهادة تقدير خاصة للدكتور محمد معيط وزير المالية.

حضر اللقاء الراهب القس كيرلس، والأنبا بيشوى سكرتير البابا، وإسحق عجبان عميد معهد الدراسات القبطية، والدكتور عادل فخرى وكيل المعهد، وبعدها توجهوا لزيارة معهد الدراسات وتفقدوا أقسامه وأنشطته.

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