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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

السفينة البنمية تواصل طريقها للبحيرات

الإثنين 29/مارس/2021 - 04:29 م
جريدة الدستور
الإسماعيلية - مصطفى دياب
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كشفت مصادر بهيئة قناة السويس عن سير سفينة الحاويات البنمية العملاقة «EVER GIVEN»، التي جنحت بالكيلومتر 151 ترقيم القناة، بمحركاتها بسرعة 1.5 عقدة وبتوجيه من قاطرات هيئة قناة السويس في طريقها للبحيرات، بعدما كانت تعتمد السفينة في أول عملية سير السفينة على سحبها من قبل القاطرات.

فيما أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عن استئناف حركة الملاحة بقناة السويس بعد نجاح الهيئة بإمكانياتها في إنقاذ وتعويم سفينة الحاويات البنمية العملاقة EVER GIVEN. التي جنحت بالكيلومتر 151 ترقيم القناة، خلال عبورها لقناة السويس.

وكان رئيس هيئة القناة قد أعلن، اليوم الاثنين، بدء تعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة "EVER GIVEN" بنجاح بعد استجابة السفينة لمناورات الشد والقطر، حيث تم تعديل مسار السفينة بشكل ملحوظ بنسبة 80% وابتعاد مؤخر السفينة عن الشط بمسافة 102 متر بدلًا من 4 أمتار.

وأَضاف أنه من المقرر أن يتم استئناف المناورات مرة أخرى مع ارتفاع منسوب المياه إلى أقصى ارتفاع له في الفترة من الحادية عشرة والنصف صباحا، ليصل إلى 2 متر، بما يسمح بتعديل مسار السفينة بشكل كامل لتصبح بمنتصف المجرى الملاحي، موجهًا رسالة طمأنة للمجتمع الملاحي الدولي باستئناف حركة الملاحة مرة أخرى في القناة بمجرد الانتهاء من تعويم السفينة بشكل كامل قريبًا وتوجيهها للانتظار بمنطقة البحيرات لفحصها الفني.

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